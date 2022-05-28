Зеленский обратился к политическому и экспертному сообществу Индонезии

КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что обратился к политическому и экспертному сообществу Индонезии. Об этом информирует УНН.

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Зеленский подчеркнул, что продолжает собирать для борьбы широчайшую международную поддержку. Для этого он обращался к политическому и экспертному сообществу Индонезии. Говорили об угрозах, которые россия создала для каждой страны в мире сейчас.

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"Чего стоит один только продовольственный кризис. Когда из-за российской блокады наших портов на рынке очевидно не хватает продовольствия. А значит, провоцируется рост цен. А значит, провоцируется политический хаос в тех странах, которые больше всего зависят от нашего экспорта", - говорится в обращении.

"Благодарен индонезийцам за понимание наших аргументов, нашей страны и поддержку в противостоянии таким кризисам, которые провоцирует россия", - добавил Зеленский.

Напомним

Мировых запасов пшеницы осталось на 10 недель. Ситуация хуже, чем в 2007 и 2008 годах.