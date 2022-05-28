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Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни вторжения - Зеленский

Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни вторжения - Зеленский

КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни вторжения. Об этом информирует УНН.

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Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Италии Марио Драги о том, как не допустить дальнейшего развертывания продовольственного кризиса и о поставках горючего в Украину. Глава государства также рассказал о тяжелой ситуации на Востоке страны.

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"Как и предполагалось, очень тяжелая ситуация. Оккупанты пытаются хотя бы до ста дней войны достичь тех целей, которые надеялись реализовать уже за первые дни после 24 февраля. Поэтому они сосредоточили на Донбассе максимум артиллерии, максимум резервов. Там и ракетные удары , и авиация – все", - говорится в обращении.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский обратился в сообщество Стэнфордского университета. Он рассказал об обстрелах страны и зверствах, совершаемых российскими войсками над гражданскими гражданами Украины.

Источник: УНН
Теги: обращение, Владимир Зеленский
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