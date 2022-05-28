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Президент отметил 198 военнослужащих ВСУ, 4 из них – посмертно

Президент отметил 198 военнослужащих ВСУ, 4 из них – посмертно

КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что отметил 198 военнослужащих ВСУ, четыре из них – посмертны. Об этом информирует УНН.

Цитата

"Как всегда, подписал указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, четыре из них – посмертно", - говорится в обращении.

Подробности

Также Президент добавил, что награды получили 27 военнослужащих Главного управления разведки.

Добавим

Общее количество награжденных по состоянию на этот день — уже более 16 тысяч.

Напомним

Зеленский обратился к политическому и экспертному сообществу Индонезии.

Источник: УНН
Теги: награды, Владимир Зеленский
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