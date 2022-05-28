Новости: Политика
28 мая 2022, 04:56 • Юрий Свиридюк • 10125
Президент отметил 198 военнослужащих ВСУ, 4 из них – посмертно
КИЕВ. 28 мая. УНН. Во время своего ночного обращения Владимир Зеленский сообщил, что отметил 198 военнослужащих ВСУ, четыре из них – посмертны. Об этом информирует УНН.
Цитата
"Как всегда, подписал указ о награждении наших военных. Государственными наградами отмечены 198 военнослужащих Вооруженных Сил Украины, четыре из них – посмертно", - говорится в обращении.
Подробности
Также Президент добавил, что награды получили 27 военнослужащих Главного управления разведки.
Добавим
Общее количество награжденных по состоянию на этот день — уже более 16 тысяч.
Напомним
Зеленский обратился к политическому и экспертному сообществу Индонезии.
Источник: УНН
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