ЕС обсуждает военно-морскую миссию по сопровождению заблокированного рф украинского агроэкспорта - СМИ

КИЕВ. 28 мая. УНН. ЕС рассматривает возможность военно-морской миссии для сопровождения украинского аграрного экспорта, заблокированного рф, со ссылкой на источники пишет El Pais, информирует УНН.

Детали

Лидеры ЕС на саммите в следующий понедельник в Брюсселе рассмотрят вопрос роста голода в странах, зависящих от экспорта сельскохозяйственной продукции из Украины, заблокированного рф после вторжения в страну 24 февраля. ЕС готов мобилизовать все возможные ресурсы, чтобы облегчить вывоз зерна, накопившегося в украинских элеваторах и портах. И даже обсуждается возможность запуска морской миссии по сопровождению грузовых судов из Украины через загрязненное минами Черное море, которое охраняют российские корабли и подводные лодки.

ЕС, как указано, считает необходимым как можно быстрее вывезти тысячи тонн кукурузы, ячменя и прежде всего пшеницы, заблокированные на территории Украины за три месяца. Проект заключения саммита, с которым ознакомилось издание, "решительно осуждает уничтожение и незаконное присвоение сельскохозяйственной продукции Украины россией". И просит москву "снять блокаду украинских портов и разрешить вывоз продовольствия, в том числе из Одессы".

Так, операции по вывозу всей этой продукции по железной дороге через Польшу или рекой в ​​румынский порт Констанца не дают ожидаемого результата, отмечает издание. И Брюссель сейчас рассматривает, согласно источникам в блоке, "запуск военно-морской миссии, основанной на общей политике безопасности и обороны, чтобы гарантировать, что зерно отправится прямо из украинского города Одессы, порта на Черном море, через который проходила большая часть экспорта до начала войны, развязанной президентом россии владимиром путиным".

При этом издание отмечает, что военно-морская операция по вывозу украинского зерна чревата чрезмерным риском возможных военных трений или столкновений с российским флотом. "Но Брюссель почти с таким же ужасом наблюдает за вспышкой гуманитарного кризиса в странах, чьи основные потребности в продовольствии зависят от украинского экспорта", – отмечается в статье.

Ранее

25 мая заместитель министра иностранных дел рф андрей руденко заявил, что москва готова предоставить коридор для судов, перевозящих продовольствие, в обмен на отмену некоторых западных санкций.

Дополнение

Украинские порты на Черном море были заблокированы после вторжения россии в феврале, более 20 миллионов тонн зерна застряли в силосах. На россию и Украину приходится почти треть мировых поставок пшеницы, а отсутствие экспорта из Украины усугубляет глобальный продовольственный кризис.