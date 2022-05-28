Парк артиллерии калибра 155 мм пополняется, поступили САУ М109 - Резников

КИЕВ. 28 мая. УНН. На передовой в Украине уже успешно работают три вида 155-миллиметровой артиллерии – гаубицы М777, FH70 и САУ Caesar. Также поступили самоходные артиллерийские установки М109 одной из модификаций. Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников, информирует УНН.

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"Напомню, что на передовой уже успешно работают три вида 155-мм артиллерии – гаубица М777, гаубица FH70, САУ Caesar. Представить это еще в марте было просто невозможно. Но сегодня это уже реальность, ставшая следствием большой командной работы во главе с Президентом Украины Владимиром Зеленским", - отметил Резников.

Министр обороны добавил, что парк артиллерии 155-мм калибра пополняется.

"В Украину уже поступили САУ М109 одной из модификаций. Это очень качественная техника. И ее поступление стало результатом кооперации нескольких стран", - сообщил Резников.

Детали

Министр отметил, что среди последних поступлений следует упомянуть более 100 американских БПЛА разных типов.

"В то же время надо отдавать себе отчет: за последние полтора месяца, например, мы получили больше артиллерийских снарядов образца НАТО, чем есть в досягаемости снарядов советских образцов! Главное – мы уже получили больше, чем могут произвести в течение 6 месяцев все заводы дружественных нам стран, где остались линии по производству боеприпасов советского типа. И получим еще. Ведь количество артиллерийского вооружения будет увеличиваться", – написал Резников.

Дополнение

Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon для обороны в Черном море.