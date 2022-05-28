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Зеленский снова созвонился с Джонсоном: в центре переговоров – оборонная поддержка и горючее

Зеленский снова созвонился с Джонсоном: в центре переговоров – оборонная поддержка и горючее

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном обсудил усиление оборонной поддержки, активизацию работы над гарантиями безопасности, разблокировку портов и поставку горючего в Украину, передает УНН.

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"В рамках регулярного диалога провел очередной телефонный разговор с Борисом Джонсоном. Говорили об усилении оборонной поддержки Украины, активизации работы над гарантиями безопасности, поставках топлива в Украину. Должны совместно предотвратить продовольственный кризис и разблокировать порты Украины", - написал Зеленский в Twitter .

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Дополнение

Джонсон ранее призвал партнеров поставлять в Украину больше ракетных систем залпового огня (РСЗО) для борьбы с российскими войсками и победы над крокодилом-путиным.

Источник: УНН
Теги: оружие, продовольствие, топливо, Великобритания, Борис Джонсон, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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