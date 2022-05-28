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После полномасштабного вторжения рф многие русскоязычные украинцы перешли на украинский - Зеленский

После полномасштабного вторжения рф многие русскоязычные украинцы перешли на украинский - Зеленский

Владимир Зеленский

КИЕВ. 28 мая. УНН. Многие украинцы, которые до полномасштабного вторжения россии говорили на русском языке, после 24 февраля перешли на украинский. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur, передает УНН.

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«После вторжения многие из нас, многие украинцы, особенно русскоязычные, потому что уничтожение городов было там, где большинство людей были русскоязычными… Это правда, что многие перешли на украинский язык сами, потому что есть ненависть к тому, что сделали российские войска, а это и ко всему, что с ними связано. Но все равно запрета любого языка, включая русский, в нашем государстве нет», - рассказал Зеленский.

Дополнение

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), с начала полномасштабного вторжения рф в Украину отношение украинцев к стране-агрессору резко ухудшилось: 92% относятся плохо и только 2% хорошо.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, война, украинский язык, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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