Зеленский заявил, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предлагали эвакуировать людей и рыть окопы еще год назад. Об этом он сообщил в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur, передает УНН.

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"Наша страна готовилась, мы знали, что это (полномасштабное вторжение – ред.) может быть в любой момент. Путь, который был или предлагался нам – это бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это нужно было делать за год до вторжения, я считаю, что был не правильным, потому что сеять панику в нашем обществе не нужно, потому что все это ударит по финансовой ситуации, по бюджету и экономике", - рассказал Зеленский.

Детали

По его мнению, были очень высокие риски, если бы все эти меры были реализованы раньше времени, и по словам Зеленского, украинской экономики уже бы не существовало.

Зеленский заверил, что украинские военные готовились к вторжению.

"Армия была готова, она это показала", – сказал он.

Дополнение

Ранее Зеленский комментировал вопросы подготовки Украины к полномасштабному вторжению рф на основании информации разведок разных стран. Президент заявил, что конечного сценария того, как будут разворачиваться события, никто не знал и добавил, что Украина вела соответствующую подготовку.