Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,32 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
68385

Зеленский заявил, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения

Зеленский заявил, что ему предлагали эвакуировать людей за год до вторжения

КИЕВ. 28 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине предлагали эвакуировать людей и рыть окопы еще год назад. Об этом он сообщил в интервью нидерландскому изданию Nieuwsuur, передает УНН.

Цитата

"Наша страна готовилась, мы знали, что это (полномасштабное вторжение – ред.) может быть в любой момент. Путь, который был или предлагался нам – это бить в колокола, рыть окопы, вывозить людей из государства, и это нужно было делать за год до вторжения, я считаю, что был не правильным, потому что сеять панику в нашем обществе не нужно, потому что все это ударит по финансовой ситуации, по бюджету и экономике", - рассказал Зеленский.

Детали

По его мнению, были очень высокие риски, если бы все эти меры были реализованы раньше времени, и по словам Зеленского, украинской экономики уже бы не существовало.

Зеленский заверил, что украинские военные готовились к вторжению.

"Армия была готова, она это показала", – сказал он.

Дополнение

Ранее Зеленский комментировал вопросы подготовки Украины к полномасштабному вторжению рф на основании информации разведок разных стран. Президент заявил, что конечного сценария того, как будут разворачиваться события, никто не знал и добавил, что Украина вела соответствующую подготовку.

Источник: УНН
Теги: Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.