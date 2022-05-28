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Порошенко вторично не выпустили за границу

Порошенко вторично не выпустили за границу

Петр Порошенко

КИЕВ. 28 мая. УНН. Пятого президента Украины, нардепа от партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко во второй раз не выпустили за границу в командировку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партию "Европейская Солидарность" в Facebook.

Цитата

"Власти во второй раз цинично помешали Петру Порошенко отбыть в официальную заграничную командировку в рамках делегации в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.

Детали

Народный депутат Украины от "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что Порошенко ехал на основании официального распоряжения главы Верховной Рады Стефанчука для участия в Парламентской ассамблее НАТО.

Дополнение

Сопредседатель парламентской фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко сообщала, что Петра Порошенко не выпускают за границу в командировку.

Гостаможслужба Украины сообщила, что в пункте пропуска “Рава-Русская”, Львовской таможни, Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу.

Источник: УНН
Теги: Украина, Петр Порошенко
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