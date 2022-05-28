Порошенко вторично не выпустили за границу

КИЕВ. 28 мая. УНН. Пятого президента Украины, нардепа от партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко во второй раз не выпустили за границу в командировку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на партию "Европейская Солидарность" в Facebook.

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"Власти во второй раз цинично помешали Петру Порошенко отбыть в официальную заграничную командировку в рамках делегации в Парламентской ассамблее НАТО в Вильнюсе", - говорится в сообщении.

Детали

Народный депутат Украины от "ЕС" Николай Княжицкий заявил, что Порошенко ехал на основании официального распоряжения главы Верховной Рады Стефанчука для участия в Парламентской ассамблее НАТО.

Дополнение

Сопредседатель парламентской фракции “Европейская солидарность” Ирина Геращенко сообщала, что Петра Порошенко не выпускают за границу в командировку.

Гостаможслужба Украины сообщила, что в пункте пропуска “Рава-Русская”, Львовской таможни, Петр Порошенко пытается выехать из Украины в Польшу.