КИЕВ. 28 мая. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг очередную ложь со стороны москвы, что Украина не хочет идти на переговоры. Об этом чиновник написал в своем Twitter, передает УНН.

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Михаил Подоляк сообщил, что Украина готова к переговорам, при условии вывода россии своих войск с территории Украины. Пока этого не будет, то переговоры будет вести отдельная “делегация” на линии фронта.

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“Украина отказывается от переговоров”, — снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и уведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная “делегация” на линии фронта“, — говорится в сообщении.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал работу огнеметной системы “Солнцепек” — самого тяжелого неядерного оружия, которое рф применяет против украинцев, — и призвал партнеров не колебаться с военной помощью для Украины.