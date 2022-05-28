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Подоляк опроверг очередную ложь со стороны москвы, что Украина не хочет идти на переговоры

Подоляк опроверг очередную ложь со стороны москвы, что Украина не хочет идти на переговоры

Михаил Подоляк

КИЕВ. 28 мая. УНН. Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк опроверг очередную ложь со стороны москвы, что Украина не хочет идти на переговоры. Об этом чиновник написал в своем Twitter, передает УНН.

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Михаил Подоляк сообщил, что Украина готова к переговорам, при условии вывода россии своих войск с территории Украины. Пока этого не будет, то переговоры будет вести отдельная “делегация” на линии фронта.

Цитата

“Украина отказывается от переговоров”, — снова генерируют ложь в Москве. Настоящие переговоры возможны, если россия откажется от лицемерия (одно говорим, другое делаем), покинет юг страны и уведет войска. До тех пор переговоры ведет отдельная “делегация” на линии фронта“, — говорится в сообщении.

Напомним

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк показал работу огнеметной системы “Солнцепек” — самого тяжелого неядерного оружия, которое рф применяет против украинцев, — и призвал партнеров не колебаться с военной помощью для Украины.

Источник: УНН
Теги: переговоры, война с Россией
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