Зеленский ожидает «хороших новостей» о новых поставках оружия Украине на следующей неделе

КИЕВ. 29 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ожидает “хороших новостей” о новых поставках оружия Украине на следующей неделе. Об этом информирует УНН.

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“Ежедневно работаем над усилением нашей защиты. Это, прежде всего, поставки оружия. Каждый день приближаемся к тому, что наша армия будет преобладать оккупантов технологически и ударной силой.

Конечно, очень многое зависит от партнеров. От их готовности предоставить Украине все необходимое для защиты свободы. И я ожидаю хороших новостей по поводу этой уже следующей недели”, — заявил Президент.

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Он подчеркнул, что оружие необходимо, чтобы остановить наступление российских войск, в частности, на востоке Украины.

“Завершился 94-й день полномасштабной войны. Ситуация очень сложная. Особенно в тех районах на Донбассе и Харьковщине, где российская армия пытается выжать хотя бы какой-то результат для себя.

Ключевые направления борьбы на фронте — это по-прежнему Северодонецк, Лисичанск, Бахмут, Попасна и другие города, на которых сосредоточено российское наступление”, — добавил Зеленский.

Напомним

На следующей неделе Владимир Зеленский обратится к Европейского совета.