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Арестович назвал дату, когда ситуация на линии фронта начнет меняться в пользу Украины

Арестович назвал дату, когда ситуация на линии фронта начнет меняться в пользу Украины

КИЕВ. 29 мая. УНН. Советник главы офиса президента Алексей Арестович заявил, что ситуация на фронтах Украины может резко начать меняться в пользу Украины именно после 15 июня. Тогда же очередная встреча министров обороны НАТО по Украине. Об этом сообщил Арестович в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным 28 мая, передает УНН.

Цитата

"Смотрим, будет ли шестой пакет санкций, это сразу просадит российский бюджет, который питает войну. И второе – что у нас будет 15-16 июня, когда Резников поедет на третий Рамштайн и встретится с министрами обороны НАТО", – сказал Арестович.

Подробности

Арестович подчеркнул, что после 15 июня ситуация на фронте резко может начать меняться в пользу Украины.

"Они попытаются как раз к 15-20 июня достичь каких-либо результатов, потому что дальше ситуация начнет меняться очень сильно. Это не будет немедленно, но будут приняты решения, показывающие перспективу", – добавил чиновник.

Напомним

Украинские военные ушли в контрнаступление на юге: рашисты понесли существенные потери и заняли оборону.

Источник: УНН
Теги: война с Россией
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