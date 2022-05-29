В ЕС предложили новый проект нефтяного эмбарго против рф: от санкций хотят освободить нефтепровод "Дружба"

КИЕВ. 29 мая. УНН. Еврокомиссия предложила странам Европейского Союза новый проект нефтяного эмбарго против россии, согласно которому из-за позиции Венгрии от санкций хотят освободить нефтепровод “Дружба”. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Как отметили, странам Евросоюза предлагают ограничить реэкспорт российской нефти через нефтепровод "Дружба" в другие государства-члены или третьи страны. Доступ к российской трубе, таким образом, будет только у Венгрии.

Еврокомиссия продолжает переходный период для стран, не имеющих выхода в море. Болгария получит отсрочку до июня или декабря 2024, а для Хорватии сделают исключение по импорту вакуумного газойля.

Запрет на морские перевозки российской нефти и газа предлагают ввести с 6-8 месячной отсрочкой.

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"Это предложение дало бы больше времени Венгрии, которая выступает против соглашения, чтобы найти техническое решение, удовлетворяющее ее энергетические потребности. В нем также будут учтены обеспокоенность других стран, не имеющих выхода к морю, включая Словакию и Чешскую Республику \", – говорится в сообщении.

Добавим

26 мая чрезвычайный и полномочный посол, советница министра энергетики Украины Елена Зеркаль заявила, что у Украины есть нефтепровод "Дружба", который может стать рычагом влияния на Венгрию.

“В руках Украины есть замечательный рычаг – это нефтепровод „Дружба“. Даже если мы очень ценим отношения со Словакией, которая тоже получает нефть через „Дружбу“, в Венгрию идет отдельная нить. Было бы очень кстати, если бы с ним что-нибудь случилось", - отметила советчица министра энергетики.

В свою очередь в Минэнерго объяснили заявление Зеркаль о давлении на Будапешт с помощью нефтепровода "Дружба".



