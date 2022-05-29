50/50: у Зеленского ответили, состоятся ли переговоры с Эрдоганом

КИЕВ. 29 мая. УНН. В Офисе Президента Украины не подтвердили переговоры с Главой Украинского Государства Владимиром Зеленским и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые должны состояться в понедельник, 30 мая. Об этом журналисту УНН сообщил пресс-секретарь Президента Украины Сергей Никифоров.

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Следовательно, на вопрос журналиста, примет ли Украина участие в переговорах с Турцией, спикер ответил: “Пока не ясно”.

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Турецкие СМИ сообщили, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору владимиру путину.

“В понедельник проведу телефонный разговор с украинской и российской сторонами. Мы будем продолжать поощрять стороны использовать каналы диалога и дипломатии", - цитируют Эрдогана СМИ.

Российские СМИ сообщили, что кремль подтвердил участие в переговорах.

В частности, пресс-секретарь путина Дмитрий Песков подтвердил, что в планах путина есть разговор в понедельник с Эрдоганом