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из-за войны в Украине не работает 35% экономики - премьер

из-за войны в Украине не работает 35% экономики - премьер

КИЕВ. 29 мая. УНН. Из-за войны в Украине не работает 35% экономики, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью BBC, передает УНН.

Цитата

"По разным оценкам разных экспертов на сегодняшний день потеряно от 30% до 50% экономики. Прогноз падения ВВП также составляет 30-50%. В среднем около 35% экономики сегодня не работает", - говорится в сообщении.

Детали

Шмыгаль объяснил, что госбюджет выполняется на уровне 50–70% от довоенного уровня.

Добавим

26 апреля министр финансов Сергей Марченко заявил, что Украина ищет не менее 5 млрд долларов в месяц в виде международной помощи, из которых около 2 млрд долларов поступают из Соединенных Штатов для покрытия неотложных расходов на апрель, май и июнь.

Источник: УНН
Теги: экономика, война, Денис Шмыгаль
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