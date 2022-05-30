россия проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром, - Зеленский

КИЕВ. 30 мая. УНН. Во время своего вечернего обращения Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия проиграла собственное будущее и любые культурные связи со свободным миром. Об этом информирует УНН.

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Вчера Президент Украины Владимир Зеленский посетил Харьков и передовые позиции украинских военных в области. Он сказал, что Харьков пережил страшные удары оккупантов. Зеленский сравнил полуразрушенные жилые дома города с зеркалом, в котором россия может увидеть себя.

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“Черные, обожженные огнем, полуразрушенные жилые дома города смотрят своими окнами на восток и север — туда, откуда била русская артиллерия. Откуда прилетала русская боевая авиация. Они смотрят на россию. И в них сейчас, как в зеркале, российское государство может увидеть себя”, — сказал Президент.

Зеленский сказал, что за 95 дней полномасштабной войны против Украины россия проиграла не только битву за Харьков и Киев, но и потеряла собственное будущее .

“россия уже проиграла не только битву за Харьков, не только битву за Киев и север нашей страны. Она проиграла собственное будущее и любые культурные связи’с свободным миром. Они все сгорели. В том числе и там, на Салтовке”, — добавил Президент.

Напомним

Зеленский впервые посетил передовые позиции за пределами Киевской области в Харькове. В городе раздаются взрывы.