ISW: контратака ВСУ в Херсонской области может заставить войска рф привлечь подкрепление

КИЕВ. 30 мая. УНН. Успешная контратака украинских военных в Херсонской области может вынудить российских оккупантов привлечь в регион дополнительные силы. Об этом информирует УНН со ссылкой на последний отчет Института изучения войны (ISW).

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Эксперты ISW подтвердили, что 28 мая украинские войска провели успешную ограниченную контратаку вблизи границ Херсонской и Николаевской области, заставив российских оккупантов перейти к обороне. Контратака ВСУ, скорее всего, преследовала цель сорвать усилия россии по установлению крепких оборонительных позиций на юге, добавили они.

Несмотря на то, что наступление не сможет вернуть значительную территорию в ближайшее время, оно, вероятно, нарушит российские планы в Украине, в частности, может замедлить закрепление оккупантов на юге, отметили эксперты.

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