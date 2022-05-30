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ISW: контратака ВСУ в Херсонской области может заставить войска рф привлечь подкрепление

ISW: контратака ВСУ в Херсонской области может заставить войска рф привлечь подкрепление

КИЕВ. 30 мая. УНН. Успешная контратака украинских военных в Херсонской области может вынудить российских оккупантов привлечь в регион дополнительные силы. Об этом информирует УНН со ссылкой на последний отчет Института изучения войны (ISW).

Детали

Эксперты ISW подтвердили, что 28 мая украинские войска провели успешную ограниченную контратаку вблизи границ Херсонской и Николаевской области, заставив российских оккупантов перейти к обороне. Контратака ВСУ, скорее всего, преследовала цель сорвать усилия россии по установлению крепких оборонительных позиций на юге, добавили они.

Несмотря на то, что наступление не сможет вернуть значительную территорию в ближайшее время, оно, вероятно, нарушит российские планы в Украине, в частности, может замедлить закрепление оккупантов на юге, отметили эксперты.

Раньше

Генштаб информирует: оккупанты перемещают с территории рф и временно оккупированного Крыма снятую с хранения военную технику.

Источник: УНН
Теги: война, Херсон и Херсонская область
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