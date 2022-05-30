Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,32 0,0044 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
РСЗО. Почему Украина заговорила о них сейчас и сколько нужно, чтобы отбросить врага на Востоке
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
14130

Глава МИД Франции прибыла в Украину, встретится с Зеленским

Глава МИД Франции прибыла в Украину, встретится с Зеленским

Катрин Колонна

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что прибыла в Украину, в понедельник, как ожидается, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.

Цитата

"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - написала Колонна в Twitter.

Детали

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве позже в понедельник, чтобы выразить солидарность Франции с Украиной и предложить дополнительную поддержку стране, со ссылкой на министерство иностранных дел Франции пишет Reuters.

Дополнение

Поездка Колонны в Украину происходит на фоне критики некоторых дипломатов и политологов относительно того, что Франция делает недостаточно для поддержки Украины в ее борьбе с россией.

Лидеры ЕС также встретятся в понедельник, чтобы снова заявить о поддержке Украины, на фоне того, как российские войска активизировали атаки с целью захвата Северодонецка.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Владимир Зеленский
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.