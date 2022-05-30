Глава МИД Франции прибыла в Украину, встретится с Зеленским

КИЕВ. 30 мая. УНН. Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна сообщила, что прибыла в Украину, в понедельник, как ожидается, встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет УНН.



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"Только что прибыла в Украину, чтобы оказать поддержку Франции украинскому народу", - написала Колонна в Twitter.

Детали

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна встретится с Президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве позже в понедельник, чтобы выразить солидарность Франции с Украиной и предложить дополнительную поддержку стране, со ссылкой на министерство иностранных дел Франции пишет Reuters.

Дополнение

Поездка Колонны в Украину происходит на фоне критики некоторых дипломатов и политологов относительно того, что Франция делает недостаточно для поддержки Украины в ее борьбе с россией.

Лидеры ЕС также встретятся в понедельник, чтобы снова заявить о поддержке Украины, на фоне того, как российские войска активизировали атаки с целью захвата Северодонецка.