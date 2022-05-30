Порошенко таки выехал в загранкомандировку - нардеп
Петр Порошенко
КИЕВ. 30 мая. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии за границей, сообщила его коллега по политсиле, нардепка Виктория Сюмар в Facebook, пишет УНН.
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"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", - написала Сюмар, указав, что "не знает, не сознательно ли его не выпускали именно на ПА НАТО".
Ее данные подтвердил и другой нардеп от Евросолидарности – Владимир Арьер: "Порошенка выпустили в Нидерланды на саммит Европейской народной партии".
Дополнение
Порошенко с конца прошлой недели уже дважды не выпустили за границу.
30 мая Порошенко обратился с открытым письмом к Главе государства Владимиру Зеленскому и выразил надежду, что ему не будут препятствовать в выезде в Роттердам на саммит ЕНП.
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