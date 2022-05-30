Порошенко таки выехал в загранкомандировку - нардеп

КИЕВ. 30 мая. УНН. Пятый президент Украины, ныне народный депутат Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии за границей, сообщила его коллега по политсиле, нардепка Виктория Сюмар в Facebook, пишет УНН.

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"Петр Порошенко выехал на саммит Европейской народной партии", - написала Сюмар, указав, что "не знает, не сознательно ли его не выпускали именно на ПА НАТО".

Ее данные подтвердил и другой нардеп от Евросолидарности – Владимир Арьер: "Порошенка выпустили в Нидерланды на саммит Европейской народной партии".

Дополнение

Порошенко с конца прошлой недели уже дважды не выпустили за границу.

30 мая Порошенко обратился с открытым письмом к Главе государства Владимиру Зеленскому и выразил надежду, что ему не будут препятствовать в выезде в Роттердам на саммит ЕНП.