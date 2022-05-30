ВОЗ должна создать психиатрический консилиум для заявлений рф: Подоляк о "военных целях" оккупантов

КИЕВ. 30 мая. УНН. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в ответ на слова министра иностранных дел рф сергея лаврова о том, что российская армия стреляет "исключительно по военным объектам", показал настоящие цели оккупантов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пост Подоляка в Twitter.

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"Мы не бъем по гражданским объектам, атакуем только военные цели, заявил министр по оправданию военных преступлений россии господин лавров (министр иностранных дел россии сергей лавров – ред.). Считаем, что Всемирная организация здравоохранения должна создать международный психиатрический консилиум для оценки заявлений представителей рф. Возможно, новый вирус? На фото – "военные цели", - написал Подоляк.

Напомним

Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что западные страны якобы не дают россии и Украине договориться.