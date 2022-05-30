Кулеба сообщил, на какой стадии находятся переговоры с россией

КИЕВ. 30 мая. УНН. Поведение россии свидетельствует о том, что она не готова к мирным переговорам. Об этом заявил на брифинге в понедельник министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает корреспондент УНН.

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«Переговоры с россией понятно на какой стадии, они на стадии полномасштабного наступления на Донбассе, они в попытках россии установить свою полноценную власть на временно оккупированных территориях в Херсонской и Запорожской областях, они в каждой ракете летящей по тому или иному городу Украины или объекту нашей инфраструктуры. Это все, что нужно знать об настроении россии на переговоры», – заявил министр.

Детали

По его мнению, когда сторона стремится вести переговоры, то ведет себя по-другому.

«россия может сделать сто заявлений о том, какие они открытые к переговорам, но это все – классическая КГБ-шная маскировка, операция по маскировке своих настоящих действий. Настоящие действия россии – это продолжение агрессии и блокирование украинских портов», - добавил дипломат.

Ранее

На прошлой неделе СМИ сообщили, что Италия, Венгрия и Кипр призывают к прекращению огня в Украине и мирным переговорам с россией, тем самым ставя себя в противоречие с другими государствами-членами ЕС, решившими занять более жесткую позицию в отношении Москвы.