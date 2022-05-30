Агентство Reuters заразилось пропагандистской лексикой россии

КИЕВ. 30 мая. УНН. В Министерстве иностранных дел Украины обратили внимание на публикацию агентства Reuters относительно временно оккупированной Херсонской области, в которой можно заметить как минимум несколько кремлевских нарративов, пишет УНН.

Цитата

«Reuters, не продвигайте пропагандистскую лексику россии», - утверждает спикер МИД Украины Олег Николенко.

Детали

Так, он призывает агентство вместо «Про-московская Херсонская область» употреблять термин «оккупированная россией Херсонская область», вместо «экспорт зерна» - «поставки похищенного зерна», вместо «военно-гражданская администрация» - «русская оккупационная администрация».

«Примечание о стандартах кажется неубедительным», - добавил дипломат.

Контекст

Так, в своей статье по вывозу украинского зерна россиянами Reuters ссылается на пропагандистское агентство тасс.

После публикации Николенка оно изменило заглавие с «Про-московская Херсонская область начала экспорт зерна в россию» на «Подконтрольная россии Херсонская область Украины начала экспорт зерна в россию».