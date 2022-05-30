Эрдоган провел телефонный разговор с Зеленским. Ранее турецкий лидер говорил с путиным

КИЕВ. 30 мая. УНН. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщили в понедельник в канцелярии турецкого лидера, пишет УНН.

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«Президент Эрдоган провел телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе переговоров обсуждались последние события украинско-российской войны», - сообщили в канцелярии.

Детали

Также сообщается, что во время переговоров президент Турции заявил, что его страна приложила все усилия для продолжения переговоров между Украиной и россией и что отныне они готовы оказывать необходимую поддержку, включая посредничество.

Эрдоган также заявил, что придает особое значение проекту создания безопасного коридора для экспорта украинской сельскохозяйственной продукции морским путем.

Ранее

Турецкие СМИ сообщили, что Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник, 30 мая, позвонит Президенту Украины Владимиру Зеленскому и российскому диктатору владимиру путину.

В понедельник, 30 мая, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонные переговоры с путиным.