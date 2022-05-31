Нефть преткновения: о каком эмбарго против рф официально договорились лидеры ЕС
КИЕВ. 31 мая. УНН. Лидеры ЕС на саммите 30 мая достигли политической договоренности относительно частичного нефтяного эмбарго против рф, разрешив "временные" поставки через трубопроводы. Обещают вернуться к этому вопросу "как можно быстрее", но без указания конкретных сроков, говорится в выводах Евросовета по Украине, пишет УНН.
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"Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против россии будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из россии в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - говорится в выводах саммита.
В этой связи Европейский совет призывает Совет ЕС "доработать и принять его без промедлений, обеспечивая хорошо функционирующий единый рынок ЕС, честную конкуренцию, солидарность между государствами-членами и равные условия игры, в том числе по поэтапному отказу от нашей зависимости от российского ископаемого топлива".
Детали
В случае внезапных перебоев в поставке, указано в документе, в ЕС будут введены экстренные меры по обеспечению безопасности поставок. Еврокомиссия будет контролировать и регулярно отчитываться перед Советом ЕС о реализации этих мер для обеспечения равных условий на едином рынке ЕС и безопасности поставок.
"Европейский совет как можно скорее вернется к вопросу о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу", - отметили в Евросовете.
Дополнение
Страны ЕС договаривались о нефтяном эмбарго против россии почти месяц. Камнем преткновения называли позицию Будапешта.
Венгрия в течение нескольких недель выступала против предложения, дающего ей время до 2024 года для отказа от российской нефти, что почти на два года дольше, чем это требуется от большинства других государств-членов. Поскольку для принятия решений о санкциях ЕС требуется единство, Венгрия могла блокировать новый пакет, также включающий ограничения для российских банков, консультационных услуг и покупки недвижимости.