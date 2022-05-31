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россия сосредоточила силы около Северодонецка, из-за чего рискует на других направлениях – британская разведка

россия сосредоточила силы около Северодонецка, из-за чего рискует на других направлениях – британская разведка

КИЕВ. 31 мая. УНН. российские оккупанты сосредоточили много сил возле Северодонецка, из-за чего рискуют по другим направлениям, сообщает УНН со ссылкой на последний отчет британской разведки в Twitter.

Детали

По данным разведки, захват россией Лимана поддерживает ее оперативные усилия по закрытию "кармана" вокруг украинских сил в Луганской области. Обстрелы продолжаются, а в окрестностях Северодонецка идут уличные бои, говорится в сообщении.

Наибольшие успехи в этом секторе имеют элементы российской южной группировки сил, которые, несмотря на медленный прогресс, удерживают достижения. Их поддерживает атакующая с севера Центральная группировка сил, информируют разведчики.

Минобороны Великобритании сообщает, что россия достигла больших локальных успехов, сгруппировав силы и обстреляв относительно небольшие территории, и добавляет, что это заставляет ее идти на риск в других местах на оккупированной территории.

Политической целью России, отмечают разведчики, является оккупация всей территории Донецкой и Луганской областей. Достичь этого она сможет путем решения сложных оперативных целей за пределами Северодонецка, в частности, в Краматорске и на трассе М04 Днепр-Донецк.

Напомним

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что часть Северодонецка контролируют российские оккупанты.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Северодонецк, разведка
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