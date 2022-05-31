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После нефтяного эмбарго нужно продолжить изоляцию кремль – премьер-министр Эстонии

После нефтяного эмбарго нужно продолжить изоляцию кремль – премьер-министр Эстонии

КИЕВ. 31 мая. УНН. Премьер-мыныстр Эстонии Кая Каллас призвала партнеров не останавливаться на нефтяном эмбарго и продолжить давить на россию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter Каллас.

Цитата

"Прошлой ночью мы наконец-то договорились о шестом пакете санкций ЕС, в частности запретили импорт российской нефти. Важный шаг к дальнейшему разрушению военной машины путина. Мы не будем останавливаться на этом. Поскольку война и преступления россии против Украины продолжаются, мы должны продолжать изолировать кремль", – написала Каллас.

Напомним

Лидеры стран Евросоюза договорились на внеочередном саммите ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти через порты и отсоединить от системы SWIFT российский банк "Сбербанк".

Источник: УНН
Теги: Эстония
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