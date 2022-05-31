Бюджет-2022: расходы увеличивают почти на 300 млрд грн, большинство – на оборону

КИЕВ. 31 мая. УНН. Парламент сегодня на заседании поддержал законопроект №7413 об изменениях в Бюджет-2022, которым расходы увеличиваются на 287 млрд грн, где предусмотрены деньги на безопасность и оборону, пенсии, выплаты переселенцам и "єПідтримку", сообщили из депутатского корпуса, пишет УНН.

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"Парламент поддержал (7413) изменения в Бюджет (+287 млрд грн). В том числе добавлено на «єПідримку» 5,8 млрд грн, что позволит тем, кто подал заявку 26-31 марта, получить выплаты", - отметил нардеп Ярослав Железняк в Telegram.

Детали

По его словам, за проголосовало 299 нардепов.

Детали того, куда пойдут расходы, сообщил нардеп Алексей Гончаренко. По его данным, Рада увеличила расходы госбюджета на 287 092,7 млн ​​грн, и в частности предполагается увеличить расходы на:

1. Национальную безопасность и оборону – 247 769,9 млн грн, а именно:

Минобороны (вместе с Госспецтрансслужбой) – 166 118,1 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 77 846,4 млн грн;

систему МВД (Нацполиция, Госпогранслужба, Нацгвардия, Государственная миграционная служба, ГСЧС, аппарат МВД) – 76 430,1 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 56 357,6 млн грн;

Главное управление разведки Минобороны – 921,4 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 708,7 млн ​​грн;

Службу безопасности – 2782,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 2583,8 млн грн;

Управление государственной охраны – 321,5 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 230,7 млн ​​грн;

Службу внешней разведки – 648,8 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 486,4 млн грн;

Администрацию Госспецсвязи – 548,0 млн грн, из них оплата труда (с начислениями) – 537,4 млн гривен.

2. Пополнение резервного фонда – 1 500 млн грн;

3. Оказание помощи в рамках программы «єПідримка» – 5 824,5 млн грн;

4. Финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по разным пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда – 20 063,1 млн грн;

5. Предоставление ежемесячной адресной помощи внутриперемещенным лицам для покрытия расходов на проживание, в том числе на оплату жилищно-коммунальных услуг – 12 536,7 млн.

Дополнение

Верховная Рада собралась на очередное заседание. Планируется рассмотрение изменений в Бюджет-2022, законопроектов об уведомлении участников судебного процесса о рассмотрении дела через "Дія", дистанционное голосование в ВР, обращение в СНБО по санкциям против представителей рпц. Также ожидается внесение вопроса об увольнении Омбудсмена.