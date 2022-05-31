В Украине меняют продолжительность учебного года на время войны

КИЕВ. 31 мая. УНН. В Украине меняют продолжительность учебного года во время войны. Соответствующий законопроект №7325 был поддержан в первом чтении сегодня во время заседания Верховной Рады, передает УНН.

Детали

Законопроект предусматривает остановить на время действия военного положения следующие положения ЗУ "О полном общем среднем образовании":

-по продолжительности образовательного процесса в заведениях общего среднего образования не менее 175 учебных дней;

-по количеству учащихся в классе (наполняемости класса) государственного, коммунального учебного заведения;

- по реорганизации, изменению типа, ликвидации учреждения общего среднего образования в сельской местности, допускаемые только после общественного обсуждения проекта соответствующего решения учредителя, который обнародуется не менее чем за 1 год до принятия соответствующего решения;

Также предполагается, что учредитель заведения общего среднего образования или имеет право продлить без проведения конкурса срок действия срочного трудового договора, заключенного с руководителем соответствующего заведения общего среднего образования, до прекращения или отмены в Украине или на соответствующей территории военного положения, но не более чем на шесть месяцев со дня его прекращения или отмены.

Кроме этого предлагается увеличить срок полномочий временного состава Национального агентства по обеспечению качества высшего образования на период военного положения и на трехмесячный период после его отмены или прекращения до избрания нового состава (указанную норму главный Комитет в своем заключении рекомендовал исключить).

Дополнение

Текущий учебный год в Украине завершили дистанционно. Президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении отметил, что в этом году в Украине нет традиционной школьной праздничности и не во всех школах Украины обучение в этом году завершается именно в мае.