Следующим омбудсменом станет женщина, есть ограничения по возрасту — источники

КИЕВ. 31 мая. УНН. Следующим Уполномоченным Верховной Рады по правам человека станет женщина, однако конкретной кандидатуры пока нет. Об этом журналисту УНН сообщили сразу несколько источников в Верховной Раде.

Цитата

“Пока нет конкретной кандидатуры. Но это будет женщина”, – сообщил источник.

Детали

В комментарии журналисту также отметили, что точных сроков по избранию нового Омбудсмена пока нет, поскольку, согласно законодательству, это длительная процедура.

Как уточнил в общении с журналистом член Комитета по вопросам Регламента, депутатской этики и организации работы парламента Павел Фролов, в законодательстве по назначению омбудсмена есть условие: назначенное лицо не должно быть моложе 40 лет.

Он также подтвердил УНН: скорее всего, новым омбудсменом станет женщина, но конкретные кандидатуры в парламенте еще не обсуждали.

Относительно назначения, собеседник уточняет, что процедура является длительной, если ее не изменять.

УНН поинтересовался, не планируется ли изменять процедуру, с учетом, что в стране война, а Омбудсмен не назначен.

«Обсуждали что это проблема в войну. Конкретные решения не принимались, а лишь отмечали, что это может оказать негативное влияние. Самые горячие вопросы пока будет закрывать Ирина Верещук (как, кстати, и в последнее время), однако действительно нам нужно поскорее получить полноценного Омбудсмена», - сказал нардеп.

Дополнение

Председатель правления Центра прав человека ZMINA Татьяна Печончик сообщила, что в список возможных преемников входят исключительно представители фракции «Слуга народа». Среди кандидатов называли, в частности, Марьяну Безуглую, а также Александра Качуру и Николая Тищенко.

После соответствующих новостей народный депутат Александр Качура в своем Telegram-канале сообщил, что на данную должность не претендует.

“Новый омбудсмен, по моему мнению, не должен быть политиком, а должен быть юристом, что профессионально и эффективно сможет защищать права и освобождать из плена наших граждан”, – написал он.

Контекст

Сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека.

30 мая, омбудсмен Людмила Денисова заявила, что народные депутаты намерены выразить ей недоверие.