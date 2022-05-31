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"Меня уволено вопреки Конституции": Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде

"Меня уволено вопреки Конституции": Денисова будет обжаловать свое увольнение в суде

КИЕВ. 31 мая. УНН. Бывшая теперь уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова будет оспаривать свое увольнение в суде. Об этом она написала в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Цитата

«Сегодня последний день моего пребывания в должности Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Я благодарна Вам всем. Я благодарна моей команде за доверие, поддержку и слаженную работу. Меня уволено вопреки Конституции, законам Украины и международным стандартам. Это решение я буду обжаловать в суде», – написала Денисова.

Контекст

Сегодня Верховная Рада проголосовала за увольнение Людмилы Денисовой с должности уполномоченного по правам человека.

По информации УНН, следующим Уполномоченным Верховной Рады по правам человека станет женщина, однако конкретной кандидатуры пока нет. Кроме того, в законодательстве есть возрастные ограничения.

Источник: УНН
Теги: омбудсмен
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