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Правительство упростило процесс подачи документов для усыновления детей

Правительство упростило процесс подачи документов для усыновления детей

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет Министров Украины упростил процесс представления документов гражданами, изъявившими желание взять ребенка на воспитание в семью. Подача документов и консультации можно сделать в онлайн-режиме. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает УНН.

Детали

В частности, предусмотрена возможность получения первичной консультации по усыновлению ребенка в онлайн-режиме с использованием электронных средств коммуникации или с помощью телефонной связи; подача соответствующего заявления через Единый государственный вебпортал электронных услуг и т.д.

Также усовершенствован механизм прохождения гражданами, желающими взять в свою семью ребенка, курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Добавим

Между тем, в спортивно-оздоровительном комплексе "Ромашка" российского города Ростов-на-Дону находятся 267 детей-сирот из Мариуполя и Волновахи. Всего там содержатся 540 детей-сирот из Донецкой области.

Источник: УНН
Теги: дети, усыновления
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