Правительство упростило процесс подачи документов для усыновления детей

КИЕВ. 31 мая. УНН. Кабинет Министров Украины упростил процесс представления документов гражданами, изъявившими желание взять ребенка на воспитание в семью. Подача документов и консультации можно сделать в онлайн-режиме. Соответствующее решение принято на заседании правительства, передает УНН.

Детали

В частности, предусмотрена возможность получения первичной консультации по усыновлению ребенка в онлайн-режиме с использованием электронных средств коммуникации или с помощью телефонной связи; подача соответствующего заявления через Единый государственный вебпортал электронных услуг и т.д.

Также усовершенствован механизм прохождения гражданами, желающими взять в свою семью ребенка, курса подготовки по вопросам воспитания детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки.

Добавим

Между тем, в спортивно-оздоровительном комплексе "Ромашка" российского города Ростов-на-Дону находятся 267 детей-сирот из Мариуполя и Волновахи. Всего там содержатся 540 детей-сирот из Донецкой области.