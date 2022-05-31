WSJ: США намерены передать Украине РСЗО, которые смогут поражать цель на расстоянии более 64 км

КИЕВ. 31 мая. УНН. Администрация американского президента Джо Байдена планирует предоставить Украине реактивные системы, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (64,4 км). Об этом впервые сообщило американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники, пишет УНН.

Цитата

"Управляемая реактивная система залпового огня, которую планируют отправить США, имеет примерно вдвое большую дальность стрельбы, чем гаубицы M777, которые США предоставили Украине", - отмечает издание.

Детали

На прошлой неделе источники сообщили, что Белый дом близок к принятию решения о том, какие системы предоставить Киеву, но не назвали конкретное оружие, которое будет отправлено.

В понедельник Байден заявил, что Соединенные Штаты не отправят Украине ракетные системы, которые могут достичь территории россии.

По информации WSJ, США могут поставить Украине установки M31 GMLRS (Guided Multiple Launch RocketSystem).

Как отмечается, системы, которые США планируют отправить, имеют гораздо меньший радиус действия, чем тактико-ракетный комплекс, используемый американской армией, который может пролететь более 185 миль и который администрация не включает в следующий пакет вооружений для Украины.

Контекст

Администрация Байдена готовится усилить вооружение, которое она предлагает Украине, отправив передовые ракетные системы большой дальности, которые сейчас являются главным запросом украинских официальных лиц.

Администрация склоняется к тому, чтобы отправить системы Украине в рамках большего пакета военной помощи и помощи в сфере безопасности, о чем может быть объявлено на следующей неделе.

Система, которую просит Украина — это высокомобильная артиллерийская ракетная система, известная как HIMARS, способная стрелять многими типами боеприпасов, как и РСЗО.

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Однако администрация Байдена в течение нескольких недель отказывалась от отправки систем на фоне опасений, высказанных в Совете национальной безопасности, что Украина может использовать новое оружие для проведения наступательных атак на территории россии.

У администрации были аналогичные опасения по поводу предоставления Украине дополнительных истребителей МИГ-29.

В пятницу, уходящий в отставку, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заявил, что окончательного решения в отношении РСЗО еще не принято.