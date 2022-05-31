Президент обратился к тем людям, которые пытаются "подгонять" ВСУ

КИЕВ. 31 мая. УНН. Президент Владимир Зеленский обратился к тем, кто пытается “подгонять” Вооруженные Силы Украины. Он отметил, что на отличие от российского руководства, украинское — ценит каждую жизнь и “не бросает людей в ад боев”, передает УНН.

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“Хочу сегодня обратиться и к тем в Украине, кто пытается, скажем так, „подгонять“ Вооруженные Силы нашего государства или указывать, как надо наступать и где отбросить врагов в первую очередь. Украина ценит каждое мнение. Но Украина ценит, прежде всего, каждую жизнь. И это аксиома. И Украина никогда не будет делать, как россия, которая бросает людей в ад боев только потому, что в москве пожелали что-то захватить за несколько дней или до определенной даты”, — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что наши военные, разведка, Нацгвардия и все, кто вовлечен в оборону государства, постепенно, но неотвратимо срывают все планы оккупантов.

“Фронтовую ситуацию следует оценивать комплексно. Не по одному участку, где наиболее жестко и которая привлекает наибольшее внимание, а по всему фронту”, — добавил президент.

Напомним

Президент призвал украинцев не распространять панические настроения по ситуации на фронте.