Байден пообещал Украине более продвинутые ракетные системы

КИЕВ. 1 июня. УНН. Президент США Джо Байден опубликовал колонку в The New York Times о том, что "Штаты будут и не будут делать в Украине", где, в частности, указывает на решение поставить Украине более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, пишет УНН.

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"Я решил, что мы предоставим украинцам более продвинутые ракетные системы и боеприпасы, которые позволят им более точно поражать ключевые цели на поле боя в Украине", - написал Байден в колонке.

"Мы продолжим поставлять Украине современное вооружение, в том числе противотанковые ракеты Javelin, зенитные ракеты Stinger, мощные артиллерийские и высокоточные ракетные комплексы, радары, беспилотные летательные аппараты, вертолеты Ми-17 и боеприпасы", - указал также президент США.

"Мы не поощряем и не делаем возможным Украине наносить удары за ее пределами", - добавил Байден.

Детали

По словам президента США, будет также продолжено сотрудничество с союзниками и партнерами по санкциям против россии.

Он также пообещал "еще миллиарды в виде финансовой помощи, как это было санкционировано Конгрессом". "Мы будем работать с нашими союзниками и партнерами, чтобы преодолеть глобальный продовольственный кризис, который агрессия россии усугубляет. И мы поможем нашим европейским союзникам и другим странам снизить их зависимость от российского ископаемого топлива и ускорить наш переход к будущему экологически чистой энергии", - добавил президент США.

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров присылать Украине тяжелое оружие. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на фоне наступления россии на Донбассе также призвал партнеров ускорить поставки вооружения Украине - особенно, РСЗО и делекобойной артиллерии.

Зеленский подчеркнул, что Украина не намерена совершать атаки территории российской федерации, в том числе американскими РСЗО.