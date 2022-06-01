Глава МИД Германии призвала страны ЕС продолжать поддерживать Украину в войне с россией

КИЕВ. 1 июня. УНН. Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок призвала страны Европейского Союза продолжать оказывать постоянную и последовательную поддержку Украине в борьбе с россией. Об этом пишет УНН со ссылкой на BILD.

Детали

Сообщается, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок высказала предупреждение Евросоюзу и Германии в отношении войны в Украине. Министр иностранных дел ФРГ потребовала последовательную и постоянную поддержку Украины.

По ее словам, поддержка должна ориентироваться на военную стратегию путина.

Цитата

“Президент россии настроен на долговременную войну. Это означает, что поддержка Украины должна быть длительной”, — цитирует слова министра издание.

Министр иностранных дел ФРГ подчеркнула, что даже если оружие замолчит, это не будет означать, что установлен мир. В этой ситуации россия, видимо, будет лишь передислоцировать свои войска. Бербок подчеркнула, что необходимо поэтому и далее помогать Украине поставками вооружений. Она также указала на необходимость поддержки обороны Донбасса во избежание его полного разрушения и захвата российскими войсками.

Дополнение

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая в немецком Бундестаге, заявил, что Германия в ближайшее время поставит Украине свою современную систему противовоздушной обороны IRIS-T. По его словам, такое оружие даст Украине возможность "защитить целый город от налетов российской авиации".