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Польша хочет стать "экономическим центром" для Украины

Польша хочет стать "экономическим центром" для Украины

Матеуш Моравецкий

КИЕВ. 1 июня. УНН. Польша может получить экономический импульс от соглашений о помощи Украине, заявил в среду премьер-министр страны Матеуш Моравецкий, пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Страна выигрывает от возможных соглашений о реэкспорте украинского зерна, помощи Украине в восстановлении ее инфраструктуры и импорте электроэнергии из Украины, пишет издание. Так, Моравецкий сказал, что помощь Украине также может принести пользу экономике Польши.

"Сегодня мы готовим несколько соглашений между конкретными министерствами, которые помогут Украине и придадут Польше экономический импульс", - сказал Моравецкий на пресс-конференции в Бородянке под Киевом, открывая временное жилье, "построенное и профинансированное Варшавой", в городе, значительном мерой разрушенном во время войны россии против Украины.

"Например, это договоренности по экспорту украинского зерна", - отметил он, добавив, что Польша может стать "экономическим центром" для Украины.

Польские железные дороги выигрывают от перевозки украинского зерна в порты Балтийского моря, отмечает издание.

Моравецкий сказал также, что министерство инфраструктуры Польши будет участвовать в автодорожных и железнодорожных проектах в Украине, в то время как министерства внутренних дел и обороны также работают над соглашениями. "Польские компании примут участие в восстановлении (Украины), но сначала мы должны освободить Украину", - подчеркнул он.

После российского вторжения в Украину и бомбардировок местных нефтеперерабатывающих мощностей Польша помогла Украине, бесплатно предоставив моторное топливо. На сегодняшний день крупнейший нефтеперерабатывающий завод страны PKN Orlen продает топливо Украине, заявила в понедельник министр климата страны Анна Москва.

Дополнение

Польша хочет разместить у себя центр поддержки восстановления Украины.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Польша, война
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