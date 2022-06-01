США объявили о новом пакете военной помощи Украине: что включено

КИЕВ. 1 июня. УНН. Соединенные Штаты Америки в среду объявили о новом пакете военной помощи Украине, пишет УНН.

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“Сегодня утром президент Байден объявил о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы вооружить Украину дополнительными возможностями, передовым вооружением, которое им необходимо для защиты от продолжающейся российской агрессии. Это включает в себя более совершенные ракетные системы, чтобы они могли поражать цели на поле боя в Украине с больших расстояний”, — заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции утром в среду.

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Ранее корреспондент “Голоса Америки” сообщал, что сумма нового оружия, которое получит Украина, оценивается в 700 млн долларов.

По данным CNN Белый дом считает, что, по оценке США, ракетные системы дальности 49 миль (около 80 км) — это то, что нужно стране в настоящее время в новой фазе боевых действий.

“Мы пытались дать украинцам именно то, что, по нашему мнению, им было нужно, чтобы отразить это нападение россии на их страну. Это сработало в первые дни, украинцы смогли выиграть битву за Киев и отогнать русских от их столици, теперь конфликт перешел в другую фазу на юге и востоке страны”, — сказал заместитель советника по национальной безопасности Джон Файнер корреспонденту CNN.

По словам Файнера, новое оружие расширит возможности Украины и “даст им возможность точно поражать российские цели на поле боя”.

Американские СМИ ранее сообщали, что администрация Байдена направит Украине высокомобильные артиллерийские реактивные системы HIMARS.

HIMARS будет оснащен боеприпасами, которые позволят Украине запускать ракеты примерно на 80 километров — намного меньше, чем максимальная дальность действия систем, которая составляет около 300 километров, но намного больше, чем все, что было отправлено Украине на сегодняшний день.

“Мы считаем, что это действительно отвечает их потребностям”, — сказал Файнер.