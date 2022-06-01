США передадут Украине дальнобойные ракетные системы HIMARS – Белый дом

КИЕВ. 1 июля. УНН. Новый пакет военной помощи США для Украины будет включать в том числе РСЗО HIMARS и боеприпасы к ней. Об этом сказано в заявлении президента Джо Байдена, опубликованном на сайте Белого Дома в среду, пишет УНН.

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“Сегодня я объявляю о новом важном пакете помощи в области безопасности, чтобы предоставить своевременную и необходимую помощь украинским военным... Новый пакет вооружит их новыми возможностями и передовым вооружением, в том числе HIMARS с боеприпасами для поля боя, для защиты своей территории от наступления россиян. Мы будем и впредь лидировать в мире, оказывая историческую помощь Украине в ее борьбе за свободу”, — заявил Байден.

Детали

Он добавил, что народ Украины продолжает вдохновлять мир своим мужеством и решимостью, сражаясь, чтобы защитить свою страну и свою демократию от российской агрессии.

“Соединенные Штаты будут поддерживать наших украинских партнеров и продолжать предоставлять Украине оружие и технику для самообороны”, — сказано в заявлении.

Ранее

Как писал УНН, Соединенные Штаты Америки в среду объявили о новом пакете военной помощи Украине.

Накануне президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не отправят Украине ракетные системы, которые могут достичь территории россии.