Военные движения в беларуси и Приднестровье вероятно являются элементом "большого замысла" рф - Минобороны

КИЕВ. 2 июня. УНН. россия с помощью "союзной" беларуси и непризнанного Приднестровья пытается не дать украинским войскам перегруппироваться и эффективно осуществлять оборону. Об этом на брифинге в четверг сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Проверка боевой готовности и учения, которые сегодня осуществляются на территории беларуси, а также беспокоящий огонь в Черниговской и Сумской областях и ситуация в Приднестровском регионе Молдовы, которая сейчас есть (там также полная боевая готовность войск, контролируемых российской федерацией), скорее всего, является одним из элементов большого замысла российской федерации, направленного на то, чтобы не дать украинским войскам перегруппироваться и эффективно осуществлять оборону нашего государства», - сказала замминистра.

Детали

Также, по словам Маляр, на фоне отсутствия весомых результатов российской федерации, фактически, они идут по "сирийскому сценарию" – массированно осуществляют ракетные удары, разрушают украинские населенные пункты, фактически стирая их с лица земли.

Напомним

В белорусе 2 июня заметили, что более 50 единиц техники перебрасывают из Гродно в Брестскую область.