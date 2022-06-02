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Потребовалось около месяца: послы ЕС наконец согласовали шестой пакет санкций против рф - СМИ

Потребовалось около месяца: послы ЕС наконец согласовали шестой пакет санкций против рф - СМИ

КИЕВ. 2 июня. УНН. Послы ЕС наконец-то согласовали шестой пакет санкций против рф, сообщает журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк, пишет УНН.

Цитата

"6-й пакет санкций ЕС в отношении россии одобрен послами ЕС. Патриарх кирилл не там. Должно быть в официальном журнале ЕС завтра", - написал Йозвяк в Twitter.

Reuters указывает со ссылкой на источник, что санкции предусматривают частичный запрет на нефть и отключат ведущего российского кредитора Сбербанк от международной платформы SWIFT.

Bloomberg Law также пишет, что Европейский Союз утвердил шестой пакет санкций, включающий частичный запрет на импорт российской нефти, после того как Венгрия сняла возражения, задерживавшие его одобрение в течение нескольких недель. По данным источников, эти меры запрещают закупку сырой нефти из россии, доставляемой в государства-члены морем за шесть месяцев, и нефтепродуктов за восемь месяцев.

Дополнение

4 мая в ЕС официально анонсировали шестой пакет санкций против рф за ее вторжение в Украину. Объявила об этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен перед Европарламентом.

Источник: УНН
Теги: ЕС, Россия, нефть, санкции
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