Из шестого пакета санкций ЕС исключили главу рпц кирилла в угоду Будапешту - СМИ

КИЕВ. 2 июня. УНН. Европейский Союз в шестом санкционном пакете против рф отказался от санкций против главы рпц кирилла, чтобы успокоить Будапешт, сообщает Reuters со ссылкой на дипломатические источники, пишет УНН.

Детали

В четверг, сказал дипломат, "соглашение стало наконец-то возможным после того, как остальные 26 стран согласились исключить из предложенного черного списка главу русской православной церкви и близкого союзника кремля патриарха кирилла, чтобы успокоить Будапешт". Об этом пишет и dpa со ссылкой на источники.

Также указано, что санкции включают в себя частичный запрет на нефть и отключают крупнейшего российского кредитора "Сбербанк" от международной платформы SWIFT. Соглашение наконец-то достигли после того, как Венгрия неоднократно отказывала блоку в необходимом единстве позиции 27 стран ЕС, усиливая свои требования.

Соглашение вступает в силу завтра в 7:00 по Гринвичу, если ни одно государство-член не выдвинет возражений, сказал дипломат. Вскоре после этого последует юридическое введение санкций.

Ранее

Дипломаты Европейского Союза 2 июня окончательно одобрили шестой пакет санкций блока против россии за вторжение в Украину, сообщил дипломат.