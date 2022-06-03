НДС по кассовому методу: в ВР инициировали смягчение для производителей и поставщиков на период войны

КИЕВ. 3 июня. УНН. Задержка выполнения денежных обязательств со стороны контрагентов и необходимость покрытия катастрофического ущерба вследствие войны, заставила бизнес выступить с инициативой о необходимости расширения сферы определения налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость по кассовому методу. Об этом сообщает УНН со ссылкой на письмо главы Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева.

Нардеп инициировал обращение к Министерству финансов с тем, чтобы рассмотреть возможность внесения изменений в существующую налоговую политику, которая на сегодня приводит к росту задолженностей.

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“Просим Министерство финансов Украины, как центральный орган исполнительной власти, что обеспечивает формирование и реализацию налоговой политики, не позже 10 июня 2022 года, высказать свою позицию относительно возможности временного применения (до момента завершения или отмены военного положения) „кассового метода“ при налогообложении налогом на добавленную стоимость сделок по поставке любых товаров или услуг.

В то же время, если, по мнению Министерства финансов Украины, такой подход можно распространить только на исключительный перечень, просим его предоставить”, — говорится в письме Гетманцева.

Необходимость законодательных изменений налогоплательщики обосновывают тем, что с начала военных действий со стороны рф, они претерпели существенное сокращение объема оборотных средств не только из-за задержки выполнения денежных обязательств со стороны их контрагентов, но и необходимости покрытия катастрофического ущерба, который ежедневно они терпят в результате войны.

В связи с этим у многих компаний начинает формироваться технический налоговый долг, который они объективно не могут своевременно погасить, то есть возникает кризис неплатежей.

“Учитывая указанное, особую актуальность приобретает необходимость введения временных мер, которые будут направлены на определение налоговых обязательств с налога на добавленную стоимость не по правилу “первого события, а именно по кассовому методу”, — объясняет в письме Гетманцев.

То есть на сегодняшний день начисления и уплата НДС происходит в случае поставки товара, даже если деньги за на него не уплачены. Согласно предложенной инициативе, уплата НДС будет производиться только после оплаты товара или услуги, то есть предприятия будут платить налог только после получения денег.

Добавим

“Кассовый метод” определения налоговых обязательств с НДС уже предусмотрен для операций по поставке, передаче, распределению электрической, тепловой энергии, угля, услуг по централизованному водоснабжению и водоотводу, а также к 1 января 2024 указанный подход был распространен на плательщиков налога на прибыль — производителей электрической энергии по “зеленому” тарифу.

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