Поступит только к концу июня: стало известно, когда Украина получит первое тяжелое оружие из Германии

КИЕВ. 3 июня. УНН. Посол Украины в Германии Андрей Мельник снова призвал к быстрой доставке обещанного Германией военного оружия для борьбы с рф. По его словам, первое оружие, вероятно, поступит только к концу июня. Об этом сообщает УНН, ссылаясь на заявление Мельника немецкому изданию PNP.

Цитата

"... за 100 дней войны в Украину до сих пор из Германии не было доставлено ни одной тяжелой техники". Первое оружие, вероятно, поступит только к концу июня. "Вы видите, какая неустойчивая ситуация", – цитирует издание Мельника.

Детали

За последние несколько недель федеральное правительство уже взяло два обязательства относительно поставок тяжелого вооружения Украине. Речь идет о 50 зенитных танках Gepard и 7 Panzerhaubitzen 2000. К слову, это современные артиллерийские установки с радиусом действия 40 километров.

Мельник отметил, что главной целью Украины является возвращение оккупированных россией территорий за 100 дней: "Украина видит преимущество, с которым россия ведет захватническую войну, пятая часть украинской территории оккупирована. Также остается целью вернуть Крым, который был аннексирован в 2014 году".

Напомним

Литва продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Так, страна анонсировала передачу новой партии военной техники. Стоимость новой поставки составляет 15,5 млн евро.

Цивилизованный мир продолжает помогать Украине бороться с российской агрессией. Министерство обороны США сообщило, что в Украину скоро поступит буксированные гаубицы M777 калибра 155 мм.