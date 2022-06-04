Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,28 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: ковид вернется, но его могут победить инфекции, связанные с войной
Голубовская: ковид вернется, но его могут победить инфекции, связанные с войной
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
31665

Официально: в Украине подтвердили обмен телами погибших военных с рф

Официально: в Украине подтвердили обмен телами погибших военных с рф

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Минреинтеграции Украины подтвердили, что 2 июня состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией, передает УНН.

Цитата

"2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией. В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160 ", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Дополнение

Ранее в росСМИ заявляли, что рф якобы провела с Украиной обмен телами погибших по схеме "160 на 160".

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.