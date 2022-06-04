Официально: в Украине подтвердили обмен телами погибших военных с рф

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Минреинтеграции Украины подтвердили, что 2 июня состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией, передает УНН.

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"2 июня на линии фронта в Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и россией. В результате переговоров с участием Уполномоченного по вопросам лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах, была достигнута договоренность об обмене телами по формуле "160 на 160 ", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что операция проводилась Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий, ГУР МОУ, СБУ, ГШ ВСУ и другими силовыми структурами Украины.

Дополнение

Ранее в росСМИ заявляли, что рф якобы провела с Украиной обмен телами погибших по схеме "160 на 160".