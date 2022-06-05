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Бриджит Бринк посетила разрушенную российскими войсками Бородянку

Бриджит Бринк посетила разрушенную российскими войсками Бородянку

КИЕВ. 5 июня. УНН. Полос США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, разрушенную российскими войсками в первый месяц полномасштабного вторжения. Об этом сообщает УНН.

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Бриджит в своем Twitter сделала пост заверив, что увиденное в поселке придало ей решимости привлечь к ответственности тех, кто виноват в этих зверствах.

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“Бородянка ужасно пострадала. Свидетельница зверств, совершенных во время жестокой войны россии, включая семь’ей, убитые в собственных домах, лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях”, — говорится в твите .

Напомним

Недавно президентка Словакии посетила Ирпень и Бородянку.

Источник: УНН
Теги: США, посол, Бородянка
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