Бриджит Бринк посетила разрушенную российскими войсками Бородянку

КИЕВ. 5 июня. УНН. Полос США в Украине Бриджит Бринк посетила Бородянку, разрушенную российскими войсками в первый месяц полномасштабного вторжения. Об этом сообщает УНН.

Подробности

Бриджит в своем Twitter сделала пост заверив, что увиденное в поселке придало ей решимости привлечь к ответственности тех, кто виноват в этих зверствах.

Цитата

“Бородянка ужасно пострадала. Свидетельница зверств, совершенных во время жестокой войны россии, включая семь’ей, убитые в собственных домах, лишь укрепляет мою решимость сделать все возможное, чтобы привлечь к ответственности виновных в этих ужасных преступлениях”, — говорится в твите .

Напомним

Недавно президентка Словакии посетила Ирпень и Бородянку.

Borodyanka has suffered horribly. Bearing witness to atrocities committed in Russia’s brutal war, including families killed in their own homes, only strengthens my resolve to do everything we can to hold the perpetrators of these awful crimes to account. pic.twitter.com/vPQ7AzKzPc