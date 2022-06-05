Украина ждет справку о психическом состоянии спикера парламента Венгрии – МИД

КИЕВ. 5 июня. УНН. Министерство иностранных дел Украины ожидает справку о психическом состоянии спикера парламента Венгрии Ласло Кевера. Ранее венгерский политик заявил, что у президента Владимира Зеленского есть проблемы с психикой. Об этом в Facebook сообщил спикер МИД Олег Николенко, информирует УНН.

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"МИД Украины ожидает обнародование спикером парламента Венгрии Ласло Кевером справки о состоянии его психического здоровья. Дальнейшая оценка слов господина Кевера напрямую зависит от вывода, зафиксированного в справке. А если брать шире, то, к большому сожалению, венгерские политики настойчиво продолжают поливать грязью Украину и отбеливать преступления россии. Такая позиция не удивляет, ведь исторически Венгрия уже не раз ориентировалась на сторону зла", – написал Николенко.

Напомним

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в эфире одного из венгерских телеканалов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского есть "психические проблемы" из-за того, что он иногда слишком жестко просит партнеров поддержать свою страну.