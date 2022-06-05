Подтверждено: на пляже в Мариупольском порту на мине взорвались два человека, среди которых ребенок

КИЕВ. 5 июня. УНН. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в своем Telegram-канале сообщил, что оккупационные власти подтвердили гибель двух человек на пляже в Мариупольском порту. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Мы получили подтверждение от наших источников из круга оккупационных властей, что действительно в пятницу, 3 июня, на пляже „Песчаный“ два человека погибли из-за взрыва мины. Один из погибших — мальчик 8 лет”, — говорится в сообщении.

Подробности

Как сообщается, этот пляж в Мариупольском порту был демонстративно разминирован оккупантами. После этого разминирование глава оккупационной администрации Мариуполя Константин Иващенко отметил, что пляжи разминированы и открыты до посещения. Следствие — две смерти мариупольцев.

“Еще две смерти на руках Иващенко. Еще две смерти на руках русских военных. Еще две жертвы войны, уже даже без обстрелов и бомбежек”, — говорится в сообщении.

Несмотря на трагедию, оккупация администрация города вместе с пропагандистами продолжает призывать людей на пляже.

Напомним

Российские оккупанты в Мариуполе анонсировали “национализацию”, а де-факто — кражу, 34 судов в порту, одно из сталью уже отправили в рф.