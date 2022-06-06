Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 29,25 0,0000  EUR: 31,39 0,1068 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
Голубовская: ковид вернется, но его могут победить инфекции, связанные с войной
Голубовская: ковид вернется, но его могут победить инфекции, связанные с войной
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
4875

Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о запрете фейерверков

Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о запрете фейерверков

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть запрет на использование фейерверков, петард, салютов и закрытие всех магазинов пиротехники в Украине на время военного положения. Об этом говорится на сайте электронных петиций.

Подробности

В тексте петиции отмечается, что в течение последних лет пиротехнические изделия взрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях, где празднуют люди и это вызывает дискомфорт не только обычным людям, но и вернувшиеся с поля боя фронтовики.

Цитата

"Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы во время этих взрывов. Страдают старики и маленькие дети", - говорится в петиции.

Президент поблагодарил за небезразличие автора петиции относительно общественных интересов и проблем, которые беспокоят всех украинцев и передал петицию на рассмотрение в Кабинет Министров Украины.

Напомним

Петиция о снятии запрета на выезд мужчин из Украины набрала достаточно голосов, но не была принята.

Источник: УНН
Теги: фейерверки, запрет, петиция
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.