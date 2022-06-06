Зеленский поручил Кабмину рассмотреть вопрос о запрете фейерверков

КИЕВ. 6 июня. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету Министров рассмотреть запрет на использование фейерверков, петард, салютов и закрытие всех магазинов пиротехники в Украине на время военного положения. Об этом говорится на сайте электронных петиций.

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В тексте петиции отмечается, что в течение последних лет пиротехнические изделия взрываются прямо возле жилых помещений, на детских площадках, непосредственно на площадях, где празднуют люди и это вызывает дискомфорт не только обычным людям, но и вернувшиеся с поля боя фронтовики.

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"Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы во время этих взрывов. Страдают старики и маленькие дети", - говорится в петиции.

Президент поблагодарил за небезразличие автора петиции относительно общественных интересов и проблем, которые беспокоят всех украинцев и передал петицию на рассмотрение в Кабинет Министров Украины.

Напомним

Петиция о снятии запрета на выезд мужчин из Украины набрала достаточно голосов, но не была принята.