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Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники, - Подоляк

Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные пряники, - Подоляк

КИЕВ. 6 июня. УНН. Советник главы Офиса 6-го Президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал заявление спикера парламента Венгрии Ласла Кевера, что у Зеленского "психические проблемы". Об этом сообщает УНН.

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"Единственная “проблемная” страна в европейской семье, господин Ласле Кевере, это Венгрия, которая блокирует любые реакции на зверства россии в Украине. Официальному Будапешту стоит перестать кичиться своей людоедской позицией. Подобные заявления оставят вам не лучшее место в учебниках истории", - говорится в сообщении.

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Подоляк добавил, что русские палачи убивают, насилуют и уничтожают города нашей страны, а Зеленский отстаивает свой народ и получает помощь от Европы.

"Президент Зеленский бъётся за свой народ. Европа помогает и подает патроны. Венгрия сознательно обменивает души мертвых украинских детей за нефтяные коврижки", - написал чиновник.

Напомним

Спикер парламента Венгрии Ласло Кевер в эфире одного венгерского телеканала высказался, что у президента Украины Владимира Зеленского "психические проблемы" из-за того, что он иногда слишком жестко просит партнеров о поддержке своей страны.

Источник: УНН
Теги: Украина, Венгрия
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