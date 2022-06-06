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Украина отправила запрос в МИД Болгарии на поставку оружия: список

Украина отправила запрос в МИД Болгарии на поставку оружия: список

Виталий Москаленко

КИЕВ. 6 июня. УНН. Украина отправила запрос в Министерство иностранных дел Болгарии с просьбой предоставить вооружение. Обращение было отправлено в пятницу, 3 июня, но ответа еще нет. Об этом заявил посол Украины в Болгарии Виталий Москаленко в эфире болгарского телевидения на bTV, передает УНН

Детали

По словам украинского дипломата, он направил запрос на получение гаубиц и ракетных комплексов. Также он отметил, что в Болгарии будут отремонтированы 80 украинских танков.

Цитата 

"Нам нужно оружие, речь идет о гаубицах и ракетных комплексах - старом советском оружии, с которым мы справимся", - сообщил Москаленко.

Напомним 

Чешская Республика в ближайшее время планирует отправить Украине дополнительное вооружение на сумму, эквивалентную от 24 до 28 миллионов евро (от 25,7 до 30 миллионов долларов).

Украина нуждается в образцах вооружения, которые позволят поражать противника на большом расстоянии.

Источник: УНН
Теги: оружие, Украина, Болгария, война с Россией
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